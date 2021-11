Hamburg: Neuer CSD-Vorstand ohne Stefan Mielchen

18. November 2021,

Stefan Mielchen (vorne) gibt die Verantwortung für den CSD der Hansestadt an seine Kolleg*innen ab (Bild: Hamburg Pride e.V.)

Der Hamburg Pride e.V. stellt sich neu auf. Nach acht Jahren im ehrenamtlichen Vorstand des CSD-Vereins hat der bisherige Co-Vorsitzende Stefan Mielchen sein Amt abgegeben.



Neuer Co-Vorsitzender ist – neben Nicole Schaening – jetzt Christoph Kahrmann. Außerdem neu im Vorstand ist Ilka Kass, die diesem bereits von 2012 bis 2014 angehört hatte. Außerdem gehören der Chefetage des CSD-Vereins Heiko Jensen (Finanzen), Dominik Maggi-Beiroth (Demoleitung), Inken von Hacht (Kooperationen), Ilka Kass (Veranstaltungen) und Manuel Opitz (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) an.



"Nach acht Jahren im Vorstand halte ich es für wichtig, Verantwortung weiterzugeben", so Mielchen zu seinem Ausscheiden. "Unser Team wandelt sich – so wie die Aufgaben und Themen, die auf der queeren Agenda stehen. Ich bin dankbar für das, was ich in diesem Ehrenamt erleben durfte, aber auch überzeugt davon, dass die Weiterentwicklung unseres Vereins und des CSD eine Mischung aus Kontinuität sowie neuen Köpfen und Ideen erfordert." Auf seiner Facebook-Seite ergänzte der Aktivist: "Danke, Hamburg Pride – keep on fighting!"



Mielchen arbeitetete lange Jahre als Chefredakteur des Szenemagazins "Hinnerk", bevor er 2013 in den CSD-Vorstand gewählt wurde (queer.de berichtete). 2014 wurde er zum Ersten Vorsitzenden des Hamburg Pride gewählt (queer.de berichtete).



Die Co-Vorsitzenden Nicole Schaening und Christoph Kahrmann würdigten den scheidenden Chef: "Für Hamburg Pride geht eine Ära zu Ende, denn Stefan Mielchen hat in den letzten Jahren maßgeblich die Geschicke unseres Vereins mitbestimmt", so das neue Führungsteam. "Wir bedanken uns für Stefans grenzenlosen Aktivismus, seine permanenten Impulse und sein Gespür für alle für uns relevanten Themen. Als Vorstandsteam sind wir bereit, dort weiter zu machen, wo wir stehen, aber auch Themen weiterzuentwickeln, um den Verein erfolgreich in die nächste Ära zu führen."



Das Vorstandsteam von Hamburg Pride beginnt jetzt mit den Vorbereitungen für den CSD 2022 und wird in den nächsten Wochen als Erstes – gemeinsam mit der LGBTIQ*-Community der Stadt – das CSD-Motto entwickeln. (pm/dk)









