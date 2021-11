Die bewegendsten queeren Fotos des Jahres

21. November 2021, noch kein Kommentar

Nach New York, Kopenhagen und Liverpool ist die Wanderausstellung zum All Out und MTV Photo Award 2021 jetzt in München zu sehen.



Zu dem Wettbewerb, der am 17. Mai zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) startete, wurden über 1.800 Bilder von 387 Fotograf*innen aus der ganzen Welt eingereicht. Die 18 besten sind noch bis zum 4. Dezember 2021 in der Lush-Filiale in der Kaufingerstraße 10 am Marienplatz zu sehen. Die Ausstellung in der zweiten Etage des Geschäfts ist jeweils von 10 bis 20 Uhr zugänglich, und der produktfreie Raum ist gänzlich der Community gewidmet. Der Eintritt ist frei.



Blick in die Ausstellung (Bild: Lush)

Zu den gezeigten Aufnahmen gehört das obige Foto von Yerchak Yauhen aus Belarus, das LGBTI-Aktivist*innen bei einer Kundgebung gegen Wahlbetrug und Polizeibrutalität am 6. September 2020 in Minsk zeigt. Die drei Gewinnerfotos in den Kategorien "Widerstehen", "Heilen" und "Unterstützen" hatten wir bereits Ende Juni auf queer.de vorgestellt. Für alle, die nicht in München vorbeischauen können, gibt es den Ausstellungskatalog als PDF zum Download. (mize)











