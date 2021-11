Queerer Karneval feiert den Ex-OB

22. November 2021, noch kein Kommentar

Bei der Nachtsitzung der KG Regenbogen wurde der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) am Samstag von Präsident Andreas Mauska mit der Ehrennadel und Ehrenmitgliedschaft des Vereins ausgezeichnet.



Geisel werde geehrt "für seinen stetigen Einsatz für Toleranz, Respekt und Vielfalt" sowie als Person, die "immer wieder offensiv für Menschen- und Freiheitsrechte eintritt", teilte die queere Karnevalsgesellschaft mit.



Bild: KG Regenbogen

Thomas Geisel wurde 2014 in einer Stichwahl zum Düsseldorfer Oberbürgermeister gewählt. 2015 hisste er erstmals zum CSD die Regenbogenflagge am Rathaus – sein Vor-Vorgänger, der inzwischen verstorbene Joachim Erwin (CDU), hatte einst den CSD in der NRW-Landeshauptstadt verhindern wollen (queer.de berichtete). 2019 hatte Geisel beim Benefiz-Event "Tunte lauf" der KG Regenbogen in Drag als Marilyn Monroe teilgenommen (queer.de berichtete). Bei der Kommunalwahl 2020 unterlag er in der Stichwahl dem Kandidaten der CDU.



Die legendäre Nachtsitzung der KG Regenbogen wurde erstmals nach sieben Jahren wieder gefeiert – unter strenger Kontrolle von 2G+, minimierter Gästeanzahl und viel Abstand im Theater der Träume. Los ging es stilecht um 22.11 Uhr. Moderatorin und Sängerin Barbara Oxenfort führte zusammen mit Andreas Mauska durch die Nacht. Das bunte Programm bestand aus Travestie, Sprachakrobatik, Musik- und Zaubereinlagen sowie Akrobatik. Erst am frühen Sonntagmorgen gingen die letzten Gäste nach Hause.



Die KG Regenbogen wurde im April 2000 in dem ehemaligen Altstadt- und Szene-Lokal "Wespennest" als schwul-lesbischer Karnevalsverein gegründet. Er ist heute der größte seiner Art in Deutschland und inzwischen auch Düsseldorfs größter Karnevalsverein. (cw/pm)













