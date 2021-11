Schwuler Safe Space in Schwarzweiß

28. November 2021, noch kein Kommentar

Der in Vietnam geborene und in Australien lebende Fotograf Thanh Vuong setzt sich in seinen sinnlichen Arbeiten mit Männlichkeit, Geschlechterbildern und homosexueller Liebe auseinander.



Seine Schwarzweiß-Fotografien unter dem Titel "Terrestrial Paradise" zeigen eine Art Safe Space für schwule Männer in der freien Natur. Nur mit natürlichem Licht porträtiert Thanh Vuong seine Models, um sowohl ein Statement gegen Diskriminierung zu setzen als auch Hoffnung für Veränderung zu wecken. Einige Arbeiten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"In seiner Utopie existieren schwule Männer frei von gesellschaftlichen Vorurteilen und Ausgrenzung sowie ohne Angst, sich öffentlich zu zeigen", lobt der queere Kunstexperte Ghislain Pascal, der Thanh Vuong in Europa bekannter machen will. "Seine intimen Bilder sind ein Muss für jede Kunstsammlung."



Die intime Fotoserie "Terrestrial Paradise" kann bis zum 31. Dezember 2021 auch auf boysboysboys.org besichtigt werden. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Die Galerie vertritt mittlerweile mehr als 67 Fotografen aus 27 Ländern – darunter China, Indien, Iran, Polen, Russland und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden



Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. Anlässlich des bevorstehenden Welt-Aids-Tags gibt es bis zum 1. Dezember sogar zehn Prozent Ermäßigung auf die Fotografien von Thanh Vuong – beim Check-out einfach den Rabattcode WORLDAIDSDAY eingeben. Die Galerie spendet diesen Betrag zusätzlich an die vom Fotografen ausgewählte australische LGBTI-Organisation Wear It Purple. (mize)









