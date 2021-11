Spektakuläre Musical-Nacht in Berlin

29. November 2021, noch kein Kommentar

Auch der ehemalige und die wohl künftige Regierende waren gekommen: Am Sonntag feierte "Ku'damm 56 – Das Musical" von Annette Hess, Peter Plate und Ulf-Leo Sommer im Beisein von Klaus Wowereit und Franziska Giffey in Berlin Premiere.



Bereits im ZDF wurde die Ufa-Fiction-Produktion "Ku'damm 56" zu einem der erfolgreichsten deutschen TV-Events aller Zeiten und begeisterte ein Millionenpublikum. Mit einjähriger Verzögerung öffnete das ausverkaufte Stage Theater des Westens nun seine Flügeltüren für die Musical-Adaption. Vom begeisterten Publikum gab es bei der Uraufführung Standing Ovations.



Erzählt wird die Geschichte von Tanzschulinhaberin Caterina Schöllack und ihren drei Töchtern, die gepaart mit emotionsgeladenen Songs und den leidenschaftlichen Performances und Choreografien der fantastischen Darsteller*innen eine ganz besondere Atmosphäre zaubert und das Publikum auf eine bewegende Zeitreise in die turbulenten 50er-Jahre mitnimmt.



Bild: Dominic Ernst

"Nach drei Jahren der Vorbereitung können wir sagen, das ist definitiv einer der schönsten Tage unseres Lebens", zeigten sich Annette Hess, Peter Plate und Ulf-Leo Sommer überglücklich.



Regisseur Christoph Drewitz ("Die fabelhafte Welt der Amelie"), Choreograf Jonathan Huor und "Westend"-Designer Andrew D. Edwards, verantwortlich für das Bühnen- und Kostümdesign, vervollständigen das Kreativteam. Die Hauptdarsteller*innen Sandra Leitner ("Die fabelhafte Welt der Amelie") und David Jakobs ("Der Glöckner von Notre Dame") als Monika und Freddy sangen und tanzten sich in die Herzen des Publikums.



Auch Premierengast Adel Tawil war sehr begeistert: "Es ist immer wieder erstaunlich, wie Peter und Ulf Geschichten in Songs packen und dieses Mal sogar mit einem Musical eine Hommage an unsere Stadt erschaffen."



Noch bis zum Frühling des nächsten Jahres soll "Ku'damm 56 – Das Musical" generationsübergreifend für ein unvergessliches Live-Entertainment-Erlebnis sorgen. Tickets sind online erhältlich. (cw)















