Tessa übergibt den Regenbogen-Staffelstab

Bild: Yannis Mühlstraßer

Florian Siekmann, Bayerns jüngster Abgeordneter im Landtag, ist neuer queerpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Maximilianeum.



Der 26-Jährige folgt damit auf die trans Politikerin Tessa Ganserer, die im September in den neuen Bundestag gewählt wurde (queer.de berichtete). "Tessa Ganserer hat Queerpolitik in Bayern auf ein bislang nicht da gewesenes Level gehoben", erklärte Siekmann, der auch für Europa-Angelegenheiten zuständig ist. "Dank Tessa hat die Queerpolitik in den Debatten im Landtag einen festen Platz gefunden, meiner Verantwortung für die LSBTIQ*-Community als ihr Nachfolger bin ich mir sehr bewusst."



Florian Siekmann hat bereits 2019 die queere Parlamentsgruppe mitgegründet, um mehr Sichtbarkeit zu erreichen (queer.de berichtete). Der Münchner will im Landtag unter anderem für einen Aktionsplan für Vielfalt und Akzeptanz kämpfen. Der Freistaat ist nach wie vor das einzige Bundesland in Deutschland, dass sich einem solchen Plan verweigert.



Zudem sieht der Abgeordnete Probleme bei der flächendeckenden Beratungsinfrastruktur, insbesondere in ländlichen Regionen, sowie im Bereich der Sicherheit: "Dass Bayern sich in der Annahme, das beste und sicherste Bundesland zu sein, verweigert, Ansprechpersonen für Opfer queerfeindlicher Straftaten bei der Polizei einzurichten, spricht Bände über die Ignoranz der CSU gegenüber der Diskriminierung von queeren Menschen", sagte Siekmann. "Mit geringem finanziellen und personellen Aufwand könnte hier ein sichtbares Zeichen für den Schutz queerer Menschen gesetzt werden, die nachweislich häufiger Opfer von Straftaten werden als der Durchschnitt." (cw/pm)





