Stadtkulturpreis für Andersraum e.V.

Hannovers queeres Zentrum Andersraum wurde am Dienstag in der Orangerie Herrenhausen im Beisein von Oberbürgermeister Belit Onay mit dem 27. Stadtkulturpreis ausgezeichnet.



Der renommierte Preis wird seit 1995 vom Freundeskreis Hannover e.V. verliehen. Geehrt werden alljährlich Menschen oder Institutionen, "die sich durch ihr langjähriges und nachhaltiges Engagement in besonderer Weise um die hannoversche Stadtkultur verdient gemacht haben", so der Verein. Der Sonderpreis für herausragendes bürgerschaftliches Engagement ging in diesem Jahr an die Holocaust-Überlebende Ruth Gröne.



"Der Verein Andersraum macht jungen Menschen Mut und gibt ihnen Selbstbewusstsein", erklärte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) zur Auszeichnung. "Der Preis ist ein Zeichen für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft."



Der Freundeskreis setze mit den beiden Auszeichnungen ein "starkes Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz", würdigte auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). "In einer Zeit hochemotional geführter Debatten mit zum Teil enthemmten Meinungen muss sich unsere tolerante, multikulturelle, multireligiöse Stadtgesellschaft immer wieder klar und öffentlich zu einer Kultur des Miteinanders und des gesellschaftlichen Zusammenhalts bekennen."



Der Andersraum wurde 2012 als Begegnungsstätte für LGBTI eröffnet. Die Räumlichkeiten in der Asternstraße 2, Ecke Engelbosteler Damm in Hannovers Stadtteil Nordstadt werden getragen vom Verein Vielfaltzentrale e.V. und gefördert vom Land Niedersachsen, der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover. (cw)







