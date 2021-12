Trans Coming-out im ZDF-"Herzkino"

06. Dezember 2021,

Am vierten Advent zeigt das ZDF einen Weihnachtsfilm der Reihe "Frühling", in dem sich ein 15-jähriges trans Mädchen auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt outet – wir haben ein exklusives Foto!



Lunas öffentliches Coming-out in dem kleinen Ort Frühling ist absolut mutig: Als sie erstmals in Frauenkleidern am Zuckerwatte-Stand ihres Vaters erscheint, bekommt der einen Wutanfall. Nicht nur in ihrer Familie, sondern auch im Dort muss die 15-Jährige gegen große Widerstände ankämpfen.



Einzig Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) bietet ihre Unterstützung an. Dabei ist sie mit eigenen Problemen eigentlich schon genug beschäftigt: Während sie selber mit Jans Tod hadert, versucht sie, Adrian zu trösten, den der Verlust seines Vaters vollkommen aus der Bahn geworfen hat. Zu allem Überfluss erfährt sie dann auch noch von Leslie, dass Mark ein Geheimnis hat...



Die Folge "Frühling – Weihnachtsgrüße aus dem Himmel" ist am Sonntag, den 19. Dezember 2021 um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Neben Katja Baumann kümmert sich in der "Herzkino"-Serie der Dorfpfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) um Familien in Not. Das trans Mädchen Luna wird von dem Münchner Schauspieler Benjamin Weygand gespielt. (cw/pm)











-w-