Akt und Alltag

18. Dezember 2021, noch kein Kommentar

Nach "zwei" präsentiert der Berliner Fotograf Florian Hetz gemeinsam mit dem Wiener Verlag Paper Affairs den nächsten spektakulären Bildband: "AIKO".



"AIKO" ist ein visuelles Tagebuch, das auf vielen Ebenen ein neues Level erreicht: Persönlicher als seine bisher erschienenen Fotobände übersetzt Florian Hetz seine Gedankenwelt in eine besonders packende Bildsprache. Sein scharfer Blick fürs Außergewöhnliche nimmt dabei ganz neue Perspektiven ein.





Florian Hetz lässt den Betrachter hautnah am vielleicht emotionalsten Jahr seines Lebens teilhaben. Eingeleitet wird diese fotografische Zeitreise mit dem Kurzessay "Schwellenerfahrungen" des deutschen Autors und Journalisten Daniel Schreiber:

Manchmal machen wir Lebensphasen durch, in denen man das Gefühl hat, man könnte gar nicht sagen, welcher Tag, welche Woche oder gar welcher Monat gerade ist. In denen man den Eindruck hat, das Leben wäre in Watte gepackt worden oder man steckte in einem dichten Nebel, der nur in bestimmten Momenten aufreißt und den Blick auf das freilegt, was um einem herum geschieht. (...) AIKO lässt sich als ein Dokument genau einer solchen Lebensphase lesen – als ein Dokument, das uns zu verstehen gibt, wie es sich anfühlt, eine solche Phasen durchzumachen, und als eines, das mit einer eigentümlich eindringlichen Zartheit den schützenden Schleier hebt und uns Einblicke in das Innenleben dieser Phasen erlaubt.

Mehr als in seinen anderen Bildbänden gibt Hetz seinen Aktfotografien einen Kontext, bettet sie ein in Eindrücke seines Alltags. Nackte Körper in teils skulptural anmutenden Haltungen treffen auf verwelkende Tulpenblüten, gehäutete Zitrusfrüchte oder Aufnahmen von menschenleeren Straßen aus Berlin, Wien, Oslo, Bayern oder Montreal.



Eine Auswahl der Gegenüberstellungen aus dem Bildband zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Der 220-seitige Bildband ist zum Preis von 79 Euro u.a. bei loewenherz.at erhältlich. (cw/pm)













-w-