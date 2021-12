Mr. Gay Germany ist erstmals trans!

19. Dezember 2021,

Als erste trans Person wurde Max Appenroth am Samstagabend in Köln zum Mr. Gay Germany gekürt.



Im Finale auf dem queeren Weihnachtsmarkt "Heavenue" konnte sich der 35-jährige Diversity-Berater und trans Aktivist aus Köln gegen sechs Mitbewerber durchsetzen. Auf dem zweiten Platz landete der Berliner Student Marvin, auf dem dritten der Duisburger Lehrer Robin.



Bei dem jährlichen Wettbewerb zum Mr. Gay Germany ist nicht nur Haut, sondern auch Hirn gefragt. Gesucht wurde laut Ausschreibung ein "Role-Model und Vorbild" als "internationaler Botschafter" und "Repräsentant der schwulen Community Deutschlands". Der Sieger tritt beim internationalen Wettbewerb an.



Zu Beginn des Wettbewerbs hatte Max im queer.de-Interview beklagt, dass es in der schwulen Community noch immer Ausgrenzung gegen trans Menschen gebe: "Ich habe es schon erlebt, dass ich auf bestimmte Partys nicht gehen durfte und Bars mich nicht reinlassen würden, wenn sie wüssten, wer oder wie ich bin", so Max – und appellierte an die Community: "Es wäre super, wenn cis schwule Männer sich mehr mit trans Themen auseinandersetzen und sich mit uns zum Beispiel im Kampf um unsere Selbstbestimmung solidarisieren würden." (cw)





-w-