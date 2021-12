Horny Hunks für 2022

20. Dezember 2021,

Das schwule Pornolabel Hot House Entertainment ist bekannt für seine knackigen Machos – und präsentiert zwölf seiner Top-Darsteller in einem Kalender für das neue Jahr.



Die Traumkerle in "The Men of Hot House 2022" tragen nichts außer ihre hautengen Höschen (wenn überhaupt) – und machen sofort Lust auf mehr... Gegründet wurde das Traditionsstudio 1993 von Steven Scarborough in San Francisco.



Der beliebte Kalender im Format 30x42 cm ist bei Bruno Books erschienen und dort bereits vergriffen. Zum Preis von 19,99 Euro sind einzelne Exemplare u.a. noch bei amazon.de erhältlich. (cw)











