Rüdiger Trautsch beigesetzt

23. Dezember 2021

Bild: Pink Channel Hamburg

Rund 30 Personen gaben am Mittwoch auf dem Friedhof Ohlsdorf im Norden Hamburgs Rüdiger Trautsch das letzte Geleit.



Die Urne des Fotografen wurde in einer Gemeinschaftsgrabstätte von Memento e.V. beigesetzt. Dabei habe sich der Friedhof "mit Rauhreif an Büschen und Bäumen von seiner stillen und schönen Seite" gezeigt, wie "Pink Channel" berichtete.



Trautsch war im Oktober nach längerer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben (queer.de berichtete). Der Fotograf war als Chronist der queeren Szene in Deutschland bekanntgeworden, etwa mit einer Fotoserie aus den Achtzigerjahren über den legendären Hamburger Nachtclub "Front". Für eine andere Serie hatte er sich auf dem Fetisch-Event "Folsom Europe" in Berlin jedes Jahr Besuchende aus aller Welt vor die Kamera geholt. (cw)





