Erste Homo-Demo in der BRD: Wer war dabei?

Am 29. April 1972 fand in Münster die allererste Demonstration in der Bundesrepublik Deutschland für die Rechte von Lesben und Schwulen statt – jetzt werden Teilnehmende gesucht.



Wie das Schwulenzentrum KCM mitteilte, soll es zum 50. Jubiläum am 29. April 2022 einen Empfang im Rathausfestsaal der Stadt Münster geben, zu dem alle eingeladen werden, die damals teilgenommen haben. Ebenso werden Personen gesucht, die in der von Rainer Plein initiierten Studentischen Aktionsgruppe Homosexualität (HSM) sowie in der von Anne Henscheid mitgegründeten Homosexuellen Frauengruppe Münster (HFM) aktiv waren. Auch sie sind zur Jubiläumsfeier eingeladen.



Alle Aktivist*innen von damals werden gebeten, sich bis zum 22. Januar 2022 bei Norman Devantier vom KCM per E-Mail an zu melden, um eine offizielle Einladung zu erhalten. (cw/pm)







