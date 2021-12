28. Dezember 2021,

Eine Reihe von Kalendern für 2022, die sich gut im schwulen Wohnzimmer machen, haben wir in den letzten Wochen bereits vorgestellt. Hier ist der vielleicht heißeste von allen.



"The Men of Naked Sword 2022" präsentiert die zwölf attraktivsten Twinks und Hunks, die bei dem legendären Pornostudio aus San Francisco unter Vertrag stehen. Der Name ist übrigens Programm: Die gutbestückten Models zeigen in der Regel wirklich alles, was sie haben – auch wenn wir dank unserer Freund*innen vom Jugendschutz hier nur das vergleichsweise züchtige Oktober-Motiv zeigen.



Der beliebte Kalender im Format 30x42 cm ist bei Bruno Books erschienen und dort bereits vergriffen. Zum Preis von rund 18 Euro sind einzelne Exemplare u.a. noch bei amazon.de erhältlich. (cw)











-w-