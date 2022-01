Queer durchs Outback

06. Januar 2022, noch kein Kommentar

Am Musiktheater Linz feierte Anfang des Jahres das Musical "Priscilla – Königin der Wüste" seine Österreich-Premiere – Aufführungen gibt es noch bis Mitte Juni.



Stephan Elliotts gleichnamiger Film war ein Überraschungshit und wurde 1995 mit einem Oscar ausgezeichnet. In der Musicaladaption erklingen zahlreiche Disco-Superhits – von "It's Raining Men" der Weather Girls über Tina Turners "What's Love Got To Do With It" bis hin zum Village-People-Knaller "Go West".



Die Story: Ticks Auftritte als Dragqueen in Sydney sind nur mäßig erfolgreich. Als sich seine Ex-Frau meldet und ihn bittet, in dem von ihr gemanagten Hotel in Alice Springs aufzutreten, trommelt er zwei Freunde zusammen, die nicht mehr ganz taufrische trans Frau Bernadette und den jungen Adam. Sie machen sich in einem abgetakelten Bus namens Priscilla auf die Reise ihres Lebens quer durchs australische Outback.



Auf dem Weg erwarten sie nicht immer konfliktfreie Begegnungen mit den Einwohner*innen eines Bergbaustädtchens, einem weltgewandten Aborigine- Touristenführer und dem Automechaniker Bob, der ein Auge auf Bernadette geworfen hat. Mit Bobs Hilfe schafft es Priscilla tatsächlich bis nach Alice Springs. Ängstlich blickt Tick dem Zusammentreffen mit seinem Sohn entgegen: Wird Benji ihn so akzeptieren, wie er ist?



Die nächsten Aufführungstermine von "Priscilla – Königin der Wüste" sind am 11., 19. und 20. Januar, am 11. und 24. Februar, am 2., 5., 13., 14. und 22. März, am 18. und 27. April, am 4. Mai sowie am 10. Juni 2022. Aktuell gilt am Musiktheater Linz die 2G+-Regel. Mehr Infos zum Stück und zu Karten gibt es auf der Homepage. (cw/pm)













