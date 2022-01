Verliebte Schwule statt Mutter Jesu

07. Januar 2022,

Rund um den bayerischen Ammersee wurden mehrere Wegschreine aufgestellt, in denen keine Marienfigur zu entdecken ist, sondern ein küssendes Paar unterschiedlicher Herkunft oder desselben Geschlechts.



Das Projekt "Grenzen küssen" von Felina Beckenbauer und Hannah Doepke entstand im Rahmen des "Happenings der Bildenden Kunst" des Vereins Kunst hält Wache aus Issing. Die beiden Kunststudentinnen wuchsen selbst am Ammersee auf und wollten sich mit den christlichen Einflüssen ihrer Heimat auseinandersetzen.



Ihre Marterl-Installationen seien nicht als "blasphemische Aussagen" gedacht, stellten die Künstlerinnen gegenüber der Regionalzeitung "Merkur" klar. Vielmehr liege der Schwerpunkt auf ihrem Respekt für Werte wie Nächstenliebe, Fürsorge und Besinnung und "ein sich Sträuben gegen Spießigkeit, Zugeknöpftheit und Vorurteile gegenüber dem Fremden". Mit ihren Wegschreinen wollen Beckenbauer und Doepke "ermutigende Narrative" erzeugen, die den Betrachter*innen einen "spielerischen Zugang" zu den heute eher schwer mit konkretem Inhalt zu füllenden Begriffen Fürsorge und Nächstenliebe ermöglichen – "ohne Bilder von Schuld, Reue und Sühne".



Für mache Lokalpolitiker*innen war die Kunstaktion zu provokant. So lehnte es der Schondorfer Gemeinderat ab, einen der queeren Wegschreine an einem öffentlichen Grundstück am See aufzustellen – die beiden Studentinnen konnten jedoch auf ein Privatgrundstück gegenüber der VR-Bank ausweichen. Drei weitere queere Marterl stehen im Windacher Schlosspark, im Uttiner Summerpark sowie vor dem Mühlbach-Atelier in Dießen. (cw)























-w-