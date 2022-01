Nacktheit als Manifest

08. Januar 2022, noch kein Kommentar

Mit "Russian Dudes" hat der Moskauer Fotograf und Filmemacher Seva Galkin einen weiteren Bildband mit Männerakten veröffentlicht.



Galkin hat russische Männer vor die Kamera geholt, die bisher nicht gesehen wurden, und die sich ungewohnt öffnen: Hinter der Macho-Fassade seiner Models kommen immer wieder zarte Seelen zum Vorschein.



"Die Nacktheit in diesem Album ist kein Selbstzweck", heißt es in der Ankündigung der Edition Kornbach. "Es ist ein Manifest, ein Triumph in seiner antiken Interpretation. Hier steht er vor uns: der schwungvolle Held dieses Buches, ohne Kleider, stolz und selbstbewusst, der russische Mann von heute."



Mehr Infos zum 168-seitigen Bildband, weitere Männerporträts und eine Bestellmöglichkeit gibt es auf der Homepage des Verlags. Bereits 2018 hatte Seva Galkin in der Edition Kornbach den Bildband "Come East" veröffentlicht. (cw)

















-w-