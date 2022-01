Jetzt doch: Queere Ampeln für Braunschweig

11. Januar 2022, noch kein Kommentar

Die grünen Signale der Fußverkehrs-Ampeln vor dem Braunschweiger Schloss wurden am Montag mit Symbolen gleichgeschlechtlicher Paare ausgestattet.



Insgesamt wurden am Bohlweg acht neue Streuscheiben montiert, die vier lesbische und vier schwule Paare mit enem Herzchen zeigen.



"Braunschweig ist eine weltoffene Stadt", erklärte Braunschweigs Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum (SPD) zur Aktion. "Das symbolisieren nun auch die gleichgeschlechtlichen Ampelpärchen an prominenter Stellen im Zentrum unserer Stadt. Sie sind ein Signal für mehr Toleranz, Offenheit und Akzeptanz von gleichgeschlechtlicher Liebe und stehen für eine bunte, vielfältige und gleichberechtigte Stadtgesellschaft, unabhängig von individueller sexueller Orientierung."



(Bild: Stadt Braunschweig / Michaela Heyse)











Die Initiative für die Vielfaltsampeln war vom Stadtbezirksrat Innenstadt ausgegangen. Die Braunschweiger Verkehrsverwaltung hatte sie zunächst als angebliche Gefahr für Fußgänger*innen verboten. Nach Protesten und einer Homo-Gurke von queer.de wurde jedoch ein Kompromiss gefunden: So tragen zumindest die roten Signale weiterhin die in den einschlägigen Richtlinien vorgeschriebenen Symbolbilder.Die Idee der "Homo-Ampeln" geht auf eine Initiative in Österreich zurück: Im Vorfeld des Eurovision Song Contest 2015 wurden in Wien die ersten derartigen Lichzeichenanlagen installiert ( queer.de berichtete ). Das führte zu weltweiter Berichterstattung, was Wien dazu brachte, die eigentlich zeitlich begrenzte Aktion fortzusetzen. Für die Tourismusindustrie galt die Aktion als günstige Werbemaßnahme, um queere Tourist*innen anzuziehen. Die Idee wurde seitdem von mehreren Städten in Deutschland, Europa und sogar in Australien übernommen. (cw)

