Anna hat vier Eltern

12. Januar 2022, noch kein Kommentar

Im Alibri Verlag ist mit "Welche Farbe hat die Liebe?" das erste Kinderbuch erschienen, das eine polyamoröse Familienkonstellation vorstellt.



Anna ist die Tochter von Lia und Ed. Aber sie ist auch die Tochter von Betty. Und sie ist die Tochter von Eli. Vier Eltern – wie kann das sein? Ganz einfach: Manche Familien bestehen eben nicht nur aus Mama, Papa und zwei Kindern. In Annas Familie gibt es gleich vier Eltern und ein Kind. Was alle verbindet, ist die Liebe untereinander und ganz besonders zu Anna.



Mit "Welche Farbe hat die Liebe?" möchte die Autorin Mariana Ellery als nicht monogam-lebende Person Kindern zeigen, dass es viele Facetten der Liebe gibt und dass man frei wählen kann, wen man liebt. Die warmherzige und regenbogenbunte Geschichte in lockeren Reimen wurde von Clara Reschke liebevoll und farbenfroh illustriert.



Das 32-seitige Buch (ISBN 978-3-86569-334-1) ist seit Dezember 2021 zum Preis von 17 Euro im Buchhandel (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

















-w-