Zeitreise ins Castro-Viertel

Mit "San Francisco. Porträt einer Stadt" ist im Taschen Verlag ein neuer Bildband erschienen, der auch die schwule Geschichte der US-Metropole würdigt.



"I left my heart in San Francisco" – die von Tony Bennett besungene nordkalifornische Stadt an der San Francisco Bay zieht seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Künstler*innen, Freigeister und Unternehmer*innen jeder Art magisch an. Auf fast 500 Seiten, mit zahlreichen Aufnahmen aus Dutzenden von Archiven und Sammlungen, zeigt sich die pulsierende Stadt in all ihren Facetten von ihren historischen Anfängen bis heute.



"San Francisco. Porträt einer Stadt" bietet außergewöhnliche Blicke auf die Wahrzeichen der Metropole: die Golden Gate Bridge, Chinatown, die Cable Cars, die die berühmten steilen Straßen hinauf- und hinabklettern, die beliebten Uferpromenaden, die schöne Bucht und die spektakulären Stadtlandschaften. San Franciscos Counterculture, die unser kollektives Bewusstsein geprägt hat, ist ebenfalls prominent vertreten: die Beatniks am North Beach, die Hippies in Haight-Ashbury, die schwule Szene von Castro und die Black Panthers im benachbarten Oakland. Auch einige der berühmtesten Einwohner der Stadt treten auf: Harvey Milk, Robin Williams, The Grateful Dead, Angela Davis, Janis Joplin, Sylvester und Allen Ginsberg, um nur einige zu nennen.



Die Essays und ausführlichen Bildlegenden des in der Bay Area lebenden Autors Richie Unterberger erläutern das reichhaltige Bildmaterial. Darüber hinaus gibt es Empfehlungen für Literatur, Musik und Filme über San Francisco sowie Biografien der Fotograf*innen.



Der 480-seitige Bildband (ISBN 978-3-8365-7485-3) ist zum Preis vom 50 Euro u.a. im Verlagsshop erhältlich. (cw/pm)

















