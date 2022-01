Neue Galerie startet mit schwuler Kunst

24. Januar 2022, noch kein Kommentar

Bild: Peter Dobias

In Berlin-Charlottenburg eröffnet Anfang Februar die Vorona Galerie – zu den ersten ausgestellten Werken gehören die heißen Porträts von Peter Dobias aus dem sexpositiven Nachtleben der Hauptstadt.



Die im Rahmen der Gruppenausstellung "Ohne Worte" gezeigten Fotografien stammen aus Dobias' Bildband "Berlin Lust", der im vergangenen Herbst auf den Markt kam (queer.de berichtete). Der gebürtige Slowake lebt seit 2011 in Berlin und konnte sich in dieser Zeit das Vertrauen der Szene erwerben.



Sein beeindruckendes Buch zeigt eine Auswahl von rund 40.000 Fotos aus den Jahren vor der Corona-Pandemie, die u.a. im legendären KitKat Club entstanden sind. "Berlin Lust" dokumentiert u.a. schweißtreibende und tabulose Nächte vom Anfang bis zum Ende, wenn schon längst wieder die Sonne scheint. Einige Kostproben aus dem Band zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Das gebundene Buch ist zum Preis von 69,95 Euro u.a. bei brunos.de (Partner-Link ) erhältlich.



Am Mittwoch, den 2. Februar 2022, zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung der neuen Galerie, lädt Peter Dobias von 18 bis 21 Uhr zu einem Preview-Empfang mit Künstlergespräch ein. Die Vorona Galerie befindet sich in der Pestalozzistraße 34. Die Gruppenausstellung "Ohne Worte" legt den Schwerpunkt auf erotische Kunst. (cw)

Informationen zu Brunos-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu brunos.de. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.









-w-