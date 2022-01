Coming-out zum 30. Geburtstag

26. Januar 2022, noch kein Kommentar

Doppelten Glückwunsch! An seinem 30. Geburtstag postete der bekannte 1LIVE-Moderator Philipp Isterewicz auf Instagram erstmals ein Bild, das ihn zusammen mit seinem Partner zeigt.



Auf dem Foto genießt das Paar einen Tag am Strand. Isterewicz und sein Freund, der anonym bleibt, liegen in T-Shirts und mit Sonnenbrille auf einer Decke, wobei das Geburtstagskind zärtlich einen Arm um seinen Liebsten geschlungen hat. "Heute werde ich 30. Zeit für ein Couplefoto", schrieb der WDR-Journalist am 24. Januar zu dem Foto, das bereits über 10.000 Likes erhielt.



Noch nie zuvor hatte Isterewicz, der seit 2013 zum festen 1LIVE-Team gehört, öffentlich über seine sexuelle Orientierung gesprochen. "Endlich kein Geheimnis mehr", schrieb er in einer ergänzenden Instagram-Story zu seinem Coming-out als schwuler Mann.



Von Promis und Kolleg*innen gab es zahlreiche Glückwünsche. "Alles alles Liebe und endlich! Ja! Richtig so! Knutscher", kommentierte etwa ARD-Moderatorin Mareile Höppner das Foto. Schauspieler Jo Weil postete viele rote Herzchen, von "Prince Charming"-Gewinner Lars Tönsfeuerborn kamen Bizeps- und Regenbogenfahnen-Emojis. 1LIVE-Kollegin Larissa Rieß schrieb einfach nur "Yeeeeeees". (cw)





