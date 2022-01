So sexy war "Homo-Propaganda" noch nie!

28. Januar 2022, noch kein Kommentar

In dem Bildband "#NakedRussians" zeigen sieben schwule Fotografen aus Russland, dass homoerotische Kunst trotz queerfeindlicher Gesetze floriert – jetzt wurde er neu aufgelegt.



Das über 200 Seiten starke Buch aus der Edition Kornbach vereint Arbeiten von Konstantin Dürak, Seva Galkin, Vladimir Gorokhov, Evegeniy Kovrov, Dimitri Nevsky, Dimitri O. Rouge und Stas Vokman. Einige Kostproben zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Der Bildband im Format 19x27 cm mit Texten in russischer und englischer Sprache ist zum Preis von 54 Euro auf kornbach.com erhältlich. Das Buch erschien erstmals im Jahr 2020 und war schnell vergriffen. (cw/pm)











