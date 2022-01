31. Januar 2022, noch kein Kommentar

MARNIK © Yves De Brabander

In seiner Fotoserie "Bring The Boys Back Home" inszeniert der belgische Fotograf Yves De Brabander junge Soldaten als Märtyrer und Heilige.



Die sexy Porträts der halbnackten Models sind eine moderne Adaption klassischer Gemälde. De Brabander will bewusst die Erotik von Männern in Uniform zeigen, hinterfragt jedoch gleichzeitig Macht, Status und Geschlechterrollen. Einige Arbeiten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Fotoserie "Bring The Boys Back Home" kann bis zum 25. Februar 2022 auch auf boysboysboys.org besichtigt werden. Die Website ist ein Projekt der Londoner Little Black Gallery, das von Ghislain Pascal kuratiert wird, um schwule und queere Fotografie zu fördern. Die Galerie vertritt mittlerweile mehr als 67 Fotografen aus 27 Ländern – darunter China, Indien, Iran, Polen, Russland und die Türkei, wo LGBTI-Rechte unterdrückt werden. Die Bilder sind dort auch käuflich erhältlich. (mize)











-w-