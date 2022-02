Ausstellung "A Pink John Deere" in Berlin

01. Februar 2022, noch kein Kommentar

Navot Miller konzentriert sich in seiner Kunst auf intime Interaktionen und die queeren Aspekte banaler, ereignisloser Begegnungen – jetzt sind neuere Arbeiten von ihm am Wannsee zu sehen.



Miller, 1991 in Israel geboren und in Berlin lebend, erstellt Montagen von Szenen, die seine Erziehung in einer jüdischen religiösen Familie in einer Siedlung reflektieren und seinen Erfahrungen und Ansichten zum queeren Leben in der deutschen Hauptstadt gegenüberstellen – mit der Praxis der gegensätzlichen und kontrastierenden Farben als Malform und der Ästhetik der Collage von Kurzvideos.



(Bild: René Shenouda / Wannsee Contemporary)

Seine Ausstellung "A Pink John Deere" ist noch bis zum 26. März 2022 in der neuen Galerie Wannsee Contemporary zu sehen. Sie ist die erste Kunstgalerie in diesem Ortsteil Berlins, die sich jungen aufstrebenden deutschen und internationalen Künstler*innen widmet. Am Rand der Berliner Kunstszene zwischen Berlin und Potsdam situiert, möchte Wannsee Contemporary sowohl den Künstler*innen als auch dem Publikum eine Plattform bieten, um sich mit neuen Tendenzen der globalen Kunstwelt auseinanderzusetzen. Gleichzeitig will sich die Galerie mit den politischen, sozialen und ökologischen Kontexten Wannsees verbinden und diese erkunden. (cw/pm)









