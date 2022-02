Ikonische Poolbilder und noch viel mehr

03. Februar 2022, noch kein Kommentar

Der neue Bildband "David Hockney: Insights – Reflecting the Tate Collection", erschienen bei DCV, dokumentiert die Experimentierfreude des schwulen Künstlers.



David Hockney (geb. 1937 in Bradford) ist einer der einflussreichsten und technisch vielseitigsten Künstler der Gegenwart. Bilder aus 60 Jahren seines Schaffens, darunter die Hauptwerke aus der Tate, zeigen die zentralen Themen und Genres seiner Kunst – von den früheren Grafikzyklen, den ikonischen Poolbildern und Doppelporträts über seine Fotocollagen bis zu den Pleinair-Landschaften, iPad-Zeichnungen und Multimedia-Installationen.



Originalbeiträge von renommierten Autor*innen beleuchten die permanente Suche des Künstlers nach neuen Ausdrucksformen, die topografischen und biografischen Bezugspunkte seiner Bilder, neue technische Aspekte seiner Malerei und Druckgrafik sowie Hockneys Umgang mit den neuen Medien.



Der 200 Seiten starke Hardcover-Band "David Hockney: Insights – Reflecting the Tate Collection" (ISBN 978-3-96912-067-5) enthält 112 Abbildungen und ist seit 1. Februar 2022 zum Preis von 35 Euro im Buchhandel erhältlich (Amazon-Affiliate-Link ). (cw/pm)





