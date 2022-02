Feuerwehr leistet queere Nachbarschaftshilfe

04. Februar 2022,

Bild: St. Laurentius

Schon drei Mal wurde die Regenbogenfahne der katholischen Kirche St. Laurentius in Senden von Unbekannten abgerissen. Am Donnerstag wurde eine neue angebracht – mit Hilfe der Feuerwehr diesmal in sicherer Höhe.



Die Pride-Flagge war erstmals im April 2021 aufgehängt worden, um gegen das Segnungsverbot des Vatikans für lesbische und schwule Paare zu protestieren. Um einen erneuten Diebstahl zu verhindern, half die Senderer Feuerwehr mit einer Drehleiter aus. Löschzugführer Holger Pohlmann bestieg den Fahrkorb zusammen mit Küster Heinz Aundrup, der die Regenbogenfahne weit oben an der Kirchenmauer anbrachte.



"Jede Person – völlig unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität – ist unbedingt von Gott geliebt und in unserer Kirchengemeinde willkommen!", heißt es in einer Stellungnahme der Gemeinde zur Aktion. Mit der Wiederaufhängen der Fahne wolle sie auch ihre Solidarität mit der Initative #OutInChurch zeigen. (cw)











-w-