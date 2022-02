Die Regenbogenfamilie wohnt auf einem Boot

05. Februar 2022, noch kein Kommentar

Der Kölner Urknall-Verlag hat sein erstes Kinderbuch herausgebracht: "Zuhause kann so vieles sein" von Anna Keller und Dilmi Amarasinghe feiert das Zuhause in seiner ganzen bunten Vielfalt.



"Wann können wir wieder raus?" Die Frage, die im Lockdown zahlreiche Erwachsene gepeinigt hat, war für Kinder noch viel quälender. Kein Pausenhof, kein Kino, kein Spaß? Iwo, sagt Anna Keller. Mit ihrem Buch "Zuhause kann so vieles sein" möchte die Kölnerin den Zuhause-Begriff für Kinder neu aufwerten. In ihren Vorlesegeschichten rund um die "1000-Flausen-Schule" entwirft sie ein kunterbuntes Bild dazu, wie, wo und mit wem Kinder heute wohnen – kongenial in Szene gesetzt von den humorvollen Illustrationen der sri-lankischen Künstlerin Dilmi Amarasinghe.



Die Lebensphilosophien, Wohn- und Familienkonzepte im Buch sind dabei so bunt gemischt wie die Protagonist*innen selbst. Matthes wohnt mit seinen zwei Mamas und Papageiendame Feodora auf einem Boot. Cecilia pendelt per Fahrrad zwischen "Mama-Residenz" und "Papa-Residenz". Und Ben freut sich über den Umzug ins neue Haus "ohne Hubbel und Kanten", das perfekt zu seinem Rollstuhl passt.



Bild: Urknall-Verlag

"Wir wollten ein Buch übers Wohnen für alle machen", betont Keller. "Und wir wünschen uns, dass sich auch alle darin wiederfinden." Inklusion, Vielfalt und Nachhaltigkeit werden hier deshalb so beiläufig wie selbstverständlich behandelt. Dabei finden auch schwierige Themen wie Wohnungsnot und Obdachlosigkeit auf kindgerechte Weise ihren Platz.



"Zuhause kann so vieles sein" wurde klimaneutral in Deutschland produziert. Um das Projekt unabhängig von großen Verlagshäusern umsetzen zu können, hat Keller zusammen mit dem australisch-kölschen Musiker Patrick Keith den Urknall-Verlag gegründet. Ein Corona-Soforthilfe-Stipendium hat dabei geholfen.



Der 48-seitige Hardcover-Band (ISBN 978-3-949724-01-5) wird für Kinder ab fünf Jahren empfohlen und ist zum Preis von 15,50 Euro über die Verlags-Homepage erhältlich. (cw/pm)













