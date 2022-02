Flickinger scheitert an letzter Dschungelprüfung

06. Februar 2022, noch kein Kommentar

"Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic wurde am Samstagabend von den RTL-Zuschauer*innen zum neuen Dschungelkönig gekürt – sein schwuler Mitbewerber Manuel Flickinger landete hinter Eric Stehfest zu Recht nur auf dem dritten Platz.



Der "Prince Charming"-Teilnehmer scheitert an der legendären Dschungelprüfung "Aramis" (Nachspeisen). "Es ist ein Klassiker der Dschungelgeschichte", erklärt Moderator Daniel Hartwich vorab. "Zuletzt hat sich daran Larissa Marolt probiert, mit dem sensationellen Erfolg von fünf Sternen."



Jetzt ist es Manuel Flickinger, der mit Taucherbrille und Schnorchel im Gesicht einen Glashelm über seinen Kopf gestülpt bekommt. Dieses Glashelm-Aquarium wird erst mit Wasser und dann noch mit Aalen und vielen Fröschen gefüllt. Doch es sind nicht die Tiere, die dem 33-Jährigen Sorgen machen. Es ist das Wasser: "Ich habe eine Aqua-Phobie", so Flickinger sorgenvoll. "Aber mein Sternzeichen ist Wassermann."



Dennoch stellt er sich der Herausforderung und tritt zur Dschungelprüfung an. Wasser läuft ein, ein Aal und zehn afrikanische Krallenfrösche landen in seinem Helm-Aquarium. Eine Minute hat Manuel Flickinger bereits ausgehalten und damit auch den ersten Stern. Das Wasser steht ihm knapp unter den Augen.



Doch dann zieht er plötzlich an der Notvorrichtung, was gleichbedeutend mit dem Rufen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist. Der Glashelm entleert sich in Sekunden. Die Prüfung ist damit abgebrochen. "Ich bin erleichtert, dass ich es probiert habe. Die Nase, Druck und dann war es wie so eine Glocke im Kopf – und dann ging es nicht mehr!", so Manuel geknickt. Null Sterne! (cw/pm)



RTL / Stefan Menne







-w-