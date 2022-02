Elf Ordensschwestern für die Liebe

08. Februar 2022,

Um ihre Solidarität mit der Initiative #OutInChurch zu zeigen, posierten die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul im Stuttgarter Marienhospital mit Regenbogenfahne – das Foto ging viral.



Das Bild mit den elf älteren Frauen im Habit, die im historischen Teil des Krankenhauses auf einer Steintreppe stehen, wurde am vergangenen Freitag zunächst im Intranet gepostet, am Wochenende dann auch auf der offiziellen Facebookseite. Dort erhielt es seitdem über 1.800 Likes und wurde mehr als 570 Mal geteilt. "Zu 90 Prozent haben wir positive Reaktionen", erklärte eine Sprecherin des Marienhospitals gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten".



"Wir stellen uns bewusst an die Seite derer, die ausgeschlossen und diskriminiert werden", erklärten die Ordensschwestern auf Facebook zu ihrer Aktion – und lobten den Mut der #OutInChurch-Teilnehmenden. "Wir hören ihre Geschichten, Erfahrungen, Wünsche und Ängste und sind davon tief bewegt. Vielen Dank, dass ihr stellvertretend für viele die Stimme erhoben habt!"



In dem Post stellen die katholischen Nonnen klar: "Für uns als Ordensschwestern und Träger des Marienhospitals ist es eine Selbstverständlichkeit, hier mit allen Menschen – unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung bzw. Identität – zusammenzuarbeiten. Mitarbeiter*innen dürfen hier im Haus wirklich ganz 'Mensch sein'."



Die "Stuttgarter Nachrichten" zitierten einen schwulen Arzt, der früher im Marienhospital gearbeitet hatte und eine Person auf dem Foto erkannte. "Die Schwester war leitende Medizinisch-Technische Assistentin, ich hatte immer ein sehr liebevolles Verhältnis zu ihr", bestätigte er. Sie habe auch gewusst, dass er mit einem Mann zusammenlebe. "Dass sie sich jetzt mit 80 hinstellt und Farbe bekennt, ist großartig." (cw)











-w-