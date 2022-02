HOMO Littera feiert zehnjähriges Bestehen

09. Februar 2022, noch kein Kommentar

Vor zehn Jahren gründete Romy Gorischek in Gratkorn Österreichs ersten Verlag für ausschließlich homosexuelle Literatur – das Jubiläum wird online gefeiert.



Bei HOMO Littera haben neben bekannten Schriftsteller*innen wie Paul Senftenberg, Alec Cedric Xander, Tanja Meurer oder dem Autorenduo Diare Cornley und Vanessa M. auch viele Jungautor*innen ein Zuhause gefunden. Bis heute ist Gorischek die erste Ansprechpartnerin, wenn es um Neuerscheinungen und Autor*innenanfragen geht.



Schon immer hat Romy Gorischek Bücher aller Art geliebt. "Wer frühmorgens als erstes an Bücher denkt und beim Zubettgehen seine Gedanken ebenfalls Büchern widmet, der sollte beruflich etwas in diese Richtung machen." Die Gründung eines Verlages erklärt sich damit von selbst.



Dabei gab es nicht nur rosige Seiten. "Bücher mit homosexuellem Inhalt zu publizieren, ist oft schwieriger, weil man um alles mehr kämpfen muss – um jede Präsentation, jede Vorstellung und vor allem auch um jede Anerkennung", weiß die Verlegerin aus eigener Erfahrung zu berichten.



"Nach zehn Jahren ist auch lange noch nicht Schluss", ist die über 40-Jährige überzeugt, "wir fangen gerade erst an". So setzt sie auch zukünftig auf Gleichstellung, Akzeptanz und Vielfältigkeit in allen Belangen des Lebens. Aktuell plant HOMO Littera einen Imprint sowie eine neue Edition.



Das Jubiläum wird aufgrund der Pandemie ausschließlich online gefeiert. Auf Facebook, Twitter und Instagram kündigt Gorischek in den nächsten Monaten "zahlreiche Gewinnspiele und Überraschungen" an. (cw)





