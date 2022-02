Die erste schwule Liebe

10. Februar 2022, noch kein Kommentar

Phil verliebt sich Hals über Kopf in seinen neuen Mitschüler Nicholas: Am Landestheater Salzburg feierte diese Woche das Jugendstück "Die Mitte der Welt" Premiere.



Nicht das Coming-out steht im Mittelpunkt der Inszenierung von Marco Dott nach der gleichnamigen Romanvorlage von Andreas Steinhöfel, sondern die allererste Liebe: Phil (Aaron Röll) und Nicholas (Skye MacDonald) kommen sich schnell näher – es könnte alles so perfekt sein. Doch die neue Intimität zwischen den beiden Schülern bringt einiges durcheinander: die Beziehung Phils zu seiner besten Freundin Kat (Anonia Leichtle), das Verhältnis zu den anderen aus der Klasse, das eigene Selbstverständnis, die eigenen Grenzen.



Weitere Vorstelliungen von "Die Mitte der Welt" sind vorerst bis Ende März 2022 geplant. Alle Termine und weitere Infos gibt es auf der Homepage des Salzburger Landestheaters. (cw/pm)













