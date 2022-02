Ein Kind vom schwulen Travestiestar?

13. Februar 2022, noch kein Kommentar

Der dringende Kinderwunsch einer Single-Frau steht im Mittelpunkt des Theaterstücks "Ich will ein Kind von dir", das am Freitag am Boulevardtheater Bremen Premiere feierte.



Seit Stefan sich von ihr getrennt hat, ist die heterosexuelle Emma mit dem Thema "Männer" erst mal durch. Dabei wünscht sie sich mehr als alles andere ein Kind. Aber nach diesem letzten Desaster ist Emma nicht bereit für eine neue Beziehung. Da hat ihre Freundin und Mitbewohnerin Nicky die zündende Idee: Vielleicht sollten sie nur nach einem Mann für eine Nacht suchen, eben nach dem Mann, der als idealer Vater in Frage käme.



Vier Herren kommen in Frage: der attraktive Fitnesstrainer Patrick, der schwule Nachbar und Travestiekünstler Sascha, Emmas eher schüchterner Kollege Björn und Nickys Freund Julius. Nicht ganz freiwillig werden sie einem Test unterzogen, den nur einer gewinnen kann. Und natürlich dürfen sie eigentlich voneinander nichts wissen.



Was aber, wenn alle gleichzeitig auftauchen und bereit sind, ihre Aufgabe wahrzunehmen? Und das zu einem Zeitpunkt, als Emma gerade beschlossen hat, dass sie sich vielleicht doch auf einen der Männer einlassen könnte...?



Die schräge Komödie "Ich will ein Kind von dir" von Kay Kruppa und Frank Pinkus wurde von Marc Gelhart inszeniert. Noch bis zum 19. März 2022 gibt es zahlreiche weitere Aufführungstermine am Boulevardtheater Bremen. (cw/pm)









