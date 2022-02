Riccardo Simonetti ruft auf zum Make-up-Wettbewerb

14. Februar 2022,

Der schwule Autor und Entertainer Riccardo Simonetti ist Host der neuen achtteiligen ZDFneo-Show "Glow Up" – Make-up-Artists können sich ab sofort bewerben.



Schillernd, bunt und kreativ: In der neuen ZDFneo-Show "Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star" treten zehn Make-up-Artists (MUAs) in einem Wettbewerb gegeneinander an, um sich zum größten Talent des Landes krönen zu lassen. Host des achtteiligen Formats ist Riccardo Simonetti, der ab sofort alle professionellen und nicht-professionellen MUAs zur Teilnahme aufruft.



Der schwule Entertainer und Autor begleitet die Talente auf einer intensiven Reise in die Welt der Make-up-Kunst: "Ich freue mich riesig auf 'Glow up', weil Deutschland sowas von bereit für mehr Farbe ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hierzulande große Talente haben, die wunderbare Kreationen schaffen können und spannende, persönliche Geschichten mitbringen. Als Mann, der Make-up liebt und lebt, wird man oft noch als provozierend wahrgenommen und Menschen, die sich oder andere schminken, müssen häufig noch mit dem Vorurteil kämpfen, dass das oberflächlich sei. Dass ich das Gesicht einer Show sein werde, die zeigt, dass Make-up so viel mehr sein kann, ist ein Meilenstein."



In jeder Folge müssen die Talente ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten in zwei Challenges unter Beweis stellen – bei Modeschauen, am Set von Video-Drehs und im Studio. Eine hochkarätig besetzte Jury bewertet die Arbeit der MUAs. Dabei werden zwei feste Jury-Mitglieder in jeder Woche durch eine*n Gast-Juror*in ergänzt. Die beiden Make-up-Artists, die am wenigsten begeistern konnten, müssen im "Face Off" gegeneinander antreten. In der Final-Show stehen schließlich die besten Drei. Alle Interessierten können ihre Bewerbung unter castingglowupzdfneo.de einreichen. Auf der Seite und auf dem Instagram-Kanal @glowupzdfneo ist Riccardo Simonettis Aufruf-Video online abrufbar.



"Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star" ist eine Adaption des erfolgreichen BBC-Formats "Glow Up", das in Großbritannien und anderen Ländern ausgestrahlt wird. Die Show wird im Auftrag von ZDFneo von Warner Bros. im Frühjahr und Sommer 2022 in Köln produziert. Die Show (acht Folgen à 45 Minuten) wird ab September 2022 in der ZDFmediathek und in ZDFneo zu sehen sein. (cw/pm)









-w-