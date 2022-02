Würdiges Gedenken an eine politische Dragqueen

18. Februar 2022, noch kein Kommentar

Nur noch heute können sich Bürger*innen im Nürnberger Rathaus ins Kondolenzbuch für Uschi Unsinn eintragen – daneben auf dem Tisch stehen gleich zwei Fotos mit Trauerflor.



Uwe Scherzer, wie der Mann hinter der Dragqueen hieß, war am Sonntag im Alter von nur 54 Jahren überraschend gestorben (queer.de berichtete). Jahrzehntelang hatte er sich in der queeren Szene der fränkischen Metropole engagiert. Seit 2020 saß er für die Grünen im Stadtrat.



Das eine Foto neben dem Kondolenzbuch zeigt Uschi Unsinn im Fummel und mit Lockenperücke, auf dem anderen sieht man Uwe Scherzer ungeschminkt mit Halbglatze, Hemd und Hoodie.



Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hatte sich als erster ins Kondolenzbuch eingetragen. In der Ehrenhalle im Rathaus Wolffscher Bau können Bürger*innen noch bis zum 18. Februar 2022 um 18 Uhr ihr Beileid bekunden. Seit Mittwoch hatte die Stadt auch eine Trauerbeflaggung am Rathaus veranlasst. (cw)









-w-