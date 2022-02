Smithers und Graaf als Susi und Strolch

19. Februar 2022, noch kein Kommentar

Das neue schwule "Simpsons"-Paar Waylon Smithers und Michael De Graaf ziert das Cover der neuen "attitude"-Ausgabe – kurz vor der Erstausstrahlung der Liebes-Episode im deutschen TV.



Die "Simpsons"-Folge "Portrait Of A Lackey On Fire" (deutscher Titel: "Porträt eines jungen Lakaien in Flammen") war in den USA bereits am 21. November 2021 zu sehen (queer.de berichtete). Die schwule Liebesgeschichte ist zentraler Bestandteil: Nachdem Waylon Smithers lange heimlich in seinen Chef Mister Burns verknallt war, scheint er in dem bekannten Modedesigner Michael De Graaf nun die wahre Liebe gefunden zu haben. In der Episode ist das Paar u.a. küssend am Meer und auf der Veranda einer Villa zu sehen.



Das Cover der "attitude"-Ausgabe März/April zeigt Smithers und De Graaf nach dem Vorbild von "Susi und Strolch" beim Spaghetti-Essen in einem italienischen Restaurant. Im Innenteil des "Simpsons"-Specials veröffentlichte das britische LGBTI-Magazin ein erfundenes "welt-exklusives Interview" mit Smithers über sein Leben als homosexueller Mann in Springfield. Auf die Frage, wann er das erste Mal gemerkt habe, dass er schwul sei, antwortete er etwa: "Nun, ich erinnere mich, dass ich 'A Street Car Named Desire' gesehen habe und mich wahnsinnig von diesem attraktiven Mann auf der Leinwand angezogen fühlte, der eine gewaltige sexuelle Energie ausstrahlte – Karl Malden, der Stanleys Freund spielt. Seitdem habe ich ein Poster von ihm in meinem Schlafzimmer."



Die "attitude"-Redaktion "sprach" darüber hinaus auch mit Marge und Homer Simpson. Marge präsentierte sich dabei als Straight Ally und kritisierte die tragischen Enden vieler schwuler Film- und Serienfiguren: "Wir brauchen glücklichere schwule Inhalte." Ein "echtes" Interview gibt es mit Rob LaZebnik und seinem Sohn Johnny, den beiden Autoren der schwulen Liebesfolge. Eine digitale Ausgabe des "attitude"-Specials kann für 4,99 Pfund (5,99 Euro) online bestellt werden.



Die "Simpsons"-Folge "Porträt eines jungen Lakaien in Flammen" wird am Montag, den 21. Februar 2022 um 21.10 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. (cw)



















