"Brokeback Mountain" in Gießen

Eine neue Inszenierung von Charles Wuorinens Oper "Brokeback Mountain" feierte am vergangenen Wochenende am Stadttheater Gießen Premiere – im März kann man sie im Radio hören.



Viele Opern handeln von Liebe, die das Umfeld nicht billigt. Einen solchen Stoff fürs Heute fand Charles Wuorinen in der als Film bekanntgewordenen Erzählung "Brokeback Mountain" von Annie Proulx.



Die schwulen Cowboys Jack (Samuel Levine) und Ennis (Sebastian Noack) leben in Zerrissenheit zwischen einer heimlichen Liebesbeziehung und der Familie im ländlichen Nordamerika von 1963 bis 1983. Mit seiner Musik beschwört Wuorinen die schroffe Berglandschaft Wyomings wie das gesellschaftliche Klima der Kleinstadt: eine Oper über Weite und Enge und die Schwierigkeiten, zu sich zu finden, ohne andere zu verletzen.



Der Premierenbeifall, insbesondere für die beiden Hauptdarsteller, am Stadttheater Gießen war lang und intensiv. Die Oper in englischer Sprache mit deutschen Übertiteln, die zuvor nur in Madrid, Aachen, New York City und Salzburg aufgeführt wurde, wird vom Hessischen Rundfunk aufgezeichnet und am Samstag, den 5. März 2022 im Radiosender hr2-kultur ab 20 Uhr ausgestrahlt. Weitere Aufführungstermine im Stadttheater Gießen sind am 4. und 18. März, am 9. und 29. April sowie am 12. Mai, jeweils um 19.30 Uhr. (cw/pm)









