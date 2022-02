Pop-Up: "Gayhane"!

23. Februar 2022, noch kein Kommentar

Bild: Nicolaus Schmidt

Anfang März gibt es wieder die Gelegenheit, Fotografien zu einer Kultveranstaltung des queeren und migrantischen Berliner Nachtlebens anzusehen: "Kosmos Gayhane" von Nicolaus Schmidt.



Die Party "Gayhane" im Berliner Club SO36 ist eine Besonderheit im Nachtleben der Hauptstadt: orientalisch und queer. "Gayhane" ist das "House of Halay", dem traditionellen Rundtanz. "Hane" steht im Arabischen und im Türkischen für Haus, "Gayhane" bedeutet also etwas Ähnliches wie Schwulenhaus.



Die Musik, die hier erstmals von DJ Ipek aus türkischen, arabischen, indischen und anderen Songs gemixt wurde, hatte einen großen Einfluss auf andere Metropolen. Nicolaus Schmidt hat in Kooperation mit Fatma Souad im SO36 von 2002 bis 2006 eindrückliche Porträts aufgenommen und entwickelte für den "Gayhane"-Kosmos eine Schrift aus Körperformen. Vor einem Jahr veröffentlichte er den kunstvollen Bildband "Kosmos Gayhane" (queer.de berichtete).



Die neue Ausstellung mit Porträts von Besucher*innen der legendären Party ist vom 3. bis 5. März 2022 jeweils von 15 bis 18 Uhr in der Galerie der Kunststiftung K52 (Joachimstr. 17, Berlin-Mitte) zu sehen. Das Buch von Nicolaus Schmidt gibt es an diesen Tagen zum Sonderpreis von 66 statt 99 Euro. Einen Blick in den prachtvollen Band gibt es hier. (cw/pm)











