Was kann, was darf ein Körper sein?

24. Februar 2022, noch kein Kommentar

Bild: Anne Morgenstern

Mit dem neuen Bildband "Macht Liebe" hat die Fotografin Anne Morgenstern ein hochpolitisches Buch veröffentlicht – ein Appell dafür, Ambivalenzen zuzulassen und uns gegenseitig neu zu sehen.



Die Körper in den Bildern von Anne Morgenstern unterwandern jegliche Kategorisierungen. Mal sind sie sinnlich, mal brutal. Mal sind sie lebendig, mal werden sie zum Objekt. Es sind selbst- und fremdbestimmte Körper. Immer sind sie irritierend. Gleichsam dem Blick der Fotografin, der so schonungslos wie zärtlich ist, nehmen sie verschiedene Eigenschaften und Rollen an.



Im bildnerischen Zusammenspiel von Form, Farbe und Materialität kombiniert Morgenstern Aufnahmen menschlicher Körper mit denen von Gegenständen, setzt sie so in Beziehung zueinander und gibt ihnen eine neue Bedeutung. Körper wie wir sie meinen zu kennen, werden dekonstruiert und in neue Kontexte eingebettet. Dabei stellen sich Fragen nach Geschlecht und Identität, die einen zweiten Blick einfordern. Morgenstern beweist in ihren Bildern große Sensibilität, fordert diese aber auch von uns ein.



Der 96-seitige Bildband "Macht Liebe" ist bei Hartmann Books erschienen und zum Preis von 38 Euro im Buchhandel erhältlich (Amazon-Affiliate-Link ). Einige Aufnahmen aus dem Band zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.







-w-