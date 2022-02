Das wahre Leben queerer Menschen in China

26. Februar 2022, noch kein Kommentar

Das neue Online-Fotoprojekt "Better Together" lässt Menschen aus aller Welt in die Schönheit und Vielfalt der chinesischen LGBTI-Community eintauchen.



Die vom chinesischen Fotografen Shawn Zhang konzipierte Sammlung gibt durch Fotos und Geschichten einen exklusiven Einblick in das wahre Leben von queeren Menschen in China.



Chaoxiaomi aus Peking (Bild: Shawn Zhang)

"Isolation ist einer der schlimmsten Feinde von queeren Menschen, die mit ihrer Identität ringen. Deshalb habe ich mich entschlossen, dieses sehr persönliche Projekt ins Leben zu rufen", erklärte Shwan Zhang zu "Better Together". Er selbst habe zehn Jahre gebraucht, um sein Schwulsein zu akzeptieren. "Ich wollte die Geschichten gewöhnlicher LGBTI-Menschen aus allen Ecken Chinas sammeln und sie mit der Welt teilen, um Liebe und Verständnis für unsere schöne und vielfältige queere Community zu fördern."



Das von All Out präsentierte Fotoprojekt kann man sich hier anschauen. (cw)



Yanqiu & Nana aus Guangdong (Bild: Shawn Zhang)









