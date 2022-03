First Look: "Young Royals", Staffel 2

28. Februar 2022,

In Schweden haben die Dreharbeiten für die zweite Staffel der schwulen Liebesgeschichte "Young Royals" begonnen – hier sind die ersten Bilder.



Insgesamt hat Netflix zwölf Fotos vor der Kulisse des fiktiven Internats Hillerska veröffentlicht (siehe unten verlinkte Galerie). Man sei wahnsinnig aufgeregt und glücklich, erzählt Omar Rudberg, der Darsteller von Simon, in einem ergänzenden Social-Media-Clip. Eine zweite Season sei schließlich nicht selbstverständlich. Die Fortsetzung der Serie hatte Netflix im vergangenen September angekündigt (queer.de berichtete).



In "Young Royals" wird Prinz Wilhelm (Edvin Ryding), der zweitgeborene Sohn der fiktiven schwedischen Königin Kristina, nach einer Schlägerei in einem Club von seiner Familie auf das renommierte Elite-Internat Hillerska geschickt. Dort beginnt er eine Romanze mit seinem Mitschüler Simon (Omar Rudberg), der aus einer armen Familie mit Migrationshintergrund stammt und die teure Privatschule nur mit einem Stipendium besuchen kann. Die königliche Familie ist davon alles andere als begeistert...



Die erste Staffel von "Young Royals" läuft seit 1. Juli 2021 auf Netflix und löste begeisterte Reaktionen aus. Auch wir veröffentlichten auf queer.de sechs Gründe, "Young Royals" in einem Rutsch zu gucken. In sozialen Netzwerken schwärmten viele von der Liebe zwischen Wilhelm und Simon. Einige kommentierten, nun entdecke auch Europa eine Vorliebe für Serien zu Romanzen zwischen Jungs, wie sie in einigen Teilen Asiens bereits in den letzten Jahren populär wurden (queer.de berichtete).



Wann genau die zweite Staffel von "Young Royals" gestreamt werden kann, hat Netflix bislang leider noch nicht verraten. (cw)





