Tiziano Ferro ist Vater geworden

Der bekannte italienische Popsänger Tiziano Ferro hat auf Instagram erstmals seine süße Regenbogenfamilie vorgestellt.



Am Dienstag postete der 42-Jährige ein Schwarzweiß-Foto, auf dem er zusammen mit seinem Lebenspartner Victor Allen die beiden neun und vier Monate alten Babys Margherita und Andres in den Armen hält. Die Kinder kamen mit Hilfe von Leihmüttern zur Welt. Der Instagram-Post erhielt bislang über 900.000 Likes.



"Für Victor und mich ist die Erfahrung der Elternschaft die höchste aller Ehren und die größte aller Verantwortungen", schrieb Ferro zum Bild. "Wir werden ihr mit Liebe, Sorgfalt, Zärtlichkeit und Hingabe begegnen. Wir verstehen und akzeptieren die Neugier, die um uns herum herrscht, aber wir bitten Sie, die Privatsphäre von Margherita und Andres zu respektieren."



Tiziano Ferro gehört zu den meistverkauften Künstler*innen in Italien. 2001 debütierte er mit der Single "Perdono", die ein internationaler Erfolg wurde. Seitdem hat seitdem sieben Studioalben sowie ein Best-of-Album veröffentlicht. Im Oktober 2010 outete sich Ferro im Alter von 30 Jahren als schwul (queer.de berichtete). Ein Jahr später bezeichnete er sein Coming-out in einem Interview als "besten Schritt meines Lebens" (queer.de berichtete). (cw)

