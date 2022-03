Vom Glück, im Westen schwul zu sein

04. März 2022, noch kein Kommentar

Für die neueste Ausgabe seines schwulen Fotomagazins "Elska" reiste Herausgeber Liam Campbell in das kanadische Montreal, begegnete vielen sexpositiven Männern und brachte erstmals eine Doppelausgabe mit.



"Die Stadt ist einer der großartigsten Orte der Welt, um queer zu sein, und eine, die es verdient, auf jeder Gay Travel Top 10 zu stehen", zeigte sich der britische Fotograf nach seinem Montreal-Trip begeistert. Ausgesucht hatte er sich das Reiseziel nicht selbst – die Metropole im Bundesstaat Quebec hatte sich in einer Leserbefragung mit großem Abstand u.a. vor San Francisco und Tel Aviv durchgesetzt.



Gegenüber queer.de sprach Campbell von dem "lustigsten Fotoshooting-Trip, den wir je gemacht haben". Antörnend scheint er auch gewesen zu sein: "Die Bilder aus Montreal sind einige der gewagtesten, die je in Elska zu sehen waren", schwärmt der Herausgeber. "Sie offenbaren eine unglaublich offene, hemmungslose und sexpositive Gesellschaft." Die fotografische Ausbeute war so ergiebig, dass "Elska" erstmals als Doppelausgabe erschienen ist – eine Auwahl der besten Bilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Erste "Elska"-Doppelausgabe: Montreal von vorn und hinten auf 2x180 Seiten

Die beiden Montreal-Hefte mit jeweils 180 Seiten können im Doppelpack für 35 US-Dollar (31,72 Euro) über die Elska-Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 24 Dollar (21,75 Euro). Für 44,50 Dollar (40,32 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus Montreal.



Gleichzeitig launchte Liam Campbell seine erste Benefizaktion und bietet eine Auswahl von 16 einzigartigen Polaroids aus der kanadischen Metropole zum Kauf an. Die Erlöse gehen komplett an die queere Geflüchtetenhilfe Rainbow Railroad und die Peter Tatchell Foundation. "Eine der Lektionen, die ich von den Männern in Montreal gelernt habe, ist zu erkennen, wie viel Glück wir haben, im Westen – in einem Land wie Kanada – schwul zu sein", erklärte der Herausgeber. "Das sollten wir nie vergessen, andere sind nicht so glücklich oder so frei."



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert. Die früheren Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon, Seoul, in Stockholm, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka, in der mexikanischen Metropole Guadalajara, in Manila, Pittsburgh, Warschau, in Amsterdam, Kuala Lumpur, Sydney, Belfast, Dublin, São Paulo, Toronto, Atlanta und zuletzt Casablanca. Im Mai 2020 erschien mit der "Gay Iceland Trilogy" eine coronabedingte Sonderausgabe. (cw)









