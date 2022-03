Ein Bier mit Botschaft

12. März 2022,

Die Münchner Dragqueen Susi Sendling ziert das neue Etikett des Bio-Weizen von Quartiermeister, das ab April deutschlandweit im Handel erhältlich ist.



"Wir freuen uns sehr, mit Susi Sendling eine starke Partnerin gewonnen zu haben, mit der wir gemeinsam ein Zeichen für mehr Toleranz und Akzeptanz innerhalb unserer Gesellschaft setzen können", erklärte Annika Brümmer, Pressesprecherin von Quartiermeister, zum neuen Queer-Bier. "Mit Susi auf dem Etikett schaffen wir tausende Kontaktpunkte mit Menschen, die vielleicht noch keinen Bezug zur queeren Szene hatten. Wir sind überzeugt davon, dass Akzeptanz durch Begegnungen und Austausch entstehen kann."



Die neue Sorte wird es ab April u.a. deutschlandweit in der "Bio Company" geben. Auch Kund*innen von "Rewe" und "Edeka" dürfen sich bald auf das Bio-Weizen freuen. In Berlin wird sich das Bier der gemeinwohlbilanzierten Brauerei in diversen "LPG"-Filialen finden lassen, und wer im Süden Deutschlands lebt, kann die Flaschen im Biohandel von "Alnatura" und "Denn's" bekommen. Darüber hinaus ist Quartiermeister derzeit mir weiteren Vertriebspartner*innen im Gespräch. (cw)