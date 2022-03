Künstlerische Annäherung an das "Männliche"

13. März 2022, noch kein Kommentar

Frank Kleineidam, "feel the heartbeat", 40x50cm, Öl auf Lwd, 2020

Zum elften Mal lädt die Münchener Kunstbehandlung ab dem 24. März 2022 zu ihrer international beachteten Gruppenausstellung "The Male Figure".



Zum Konzept gehört, dass sich zu bekannten Künstlern der Galerie, die zum klassischen Thema Männerbilder arbeiten, neu entdeckte Talente aus der ganzen Welt und mit unterschiedlichster kultureller Prägung gesellen und damit neue Sichtweisen auf dieses Teilgebiet der figurativen Kunstwelt ermöglicht werden.



Die Annäherung an das "Männliche" erfolgt künstlerisch sehr individuell, persönlich, oftmals kritisch, aber bisweilen auch humorvoll. Die Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen der Ausstellung zeigen eine große Vielfalt an Arbeitstechniken und Stilen, darunter Akt- und Porträtmalerei, Studien, Pop Art, Abstraktion und Fotorealismus. Einige Arbeiten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Gruppenausstellung "The Male Figure" ist ab 24. März 2022 in der Kunstbehandlung in der Müllerstraße 40 (Mo, Di, Do, Fr 14-18 Uhr, Sa 12-18 Uhr) zu sehen. (cw/pm)