Sommer, Sonne, Schwule

14. März 2022, noch kein Kommentar

Bild: Timmi Taubenschreck

In seinem neuen Fotoband "Sunkissed" zeigt der deutsche Fotograf Timmi Taubenschreck eine faszinierende Mischung aus intimen Schnappschüssen, inszenierter Homoerotik und sexuell expliziten Aufnahmen.



"Sunkissed" vereint auf über 150 farbigen Seiten einige der besten Arbeiten aus Taubenschrecks sehr persönlichem Foto- und Storytelling-Projekt "Gods And Boys". Seit vielen Jahren hält der 1984 in West-Berlin geborene Künstler seine Begegnungen mit Freunden, Liebhabern, Unbekannten und Models mit der Kamera fest. Seine Porträts sind inspiriert von ikonischer Aktfotografie, zeitloser Jugendkultur und schwulem Lifestyle.







"Sunkssed" ist Anfang des Jahres im Londoner Verlag MenOnPaperArt (MOPA) erschienen und kann zum Preis von 25 Pfund (29,72 Euro) zzgl. Versandkosten über die Verlags-Homepage bestellt werden. (cw)