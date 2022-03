15. März 2022, noch kein Kommentar

Ab dem 8. April geht es exklusiv auf Netflix weiter mit "Élite" – wir haben ein erstes Bild, einen ersten Teaser und eine erste kurze Inhaltsbeschreibung.



"Élite" spielt an der exklusiven Privatschule Las Encinas, die Spaniens Elite von morgen ausbildet. Die Schüler*innen verbringen ihre Zeit allerdings hauptsächlich mit Partys, Sex und Drogen, zwischendurch gibt es auch immer wieder einen Mord oder tödlichen Unfall. Ganz selbstverständlich werden dabei auch queere Geschichten erzählt: "Keine Homofeindlichkeit, aber jede Menge Intrigen", schrieb Thomas Bremser auf queer.de über die spanische Kultserie.



Mit "Omander" ist es in der nun kommenden fünften Staffel leider vorbei: Omar (Omar Ayuso) muss in den neuen Folgen seine Trennung von Ander (Aron Piper) verarbeiten. Dafür scheint Patrick (Manu Rios), so erweckt es zumindest das obige Pressefoto, ein neue Liebe gefunden zu haben: Auf dem Rasen liegt er verträumt neben Neuzugang Ivan (Andre Lamoglia), der der Sohn eines weltbekannten Fußballstars ist.



Das neue Schulhalbjahr im Las Encinas bringt darüber hinaus jede Menge Dramen: Nach dem verhängnisvollen Tod von Armando reißt Guzman (Miguel Bernardeau) aus dem Internat aus, zwischen Samuel (Itzan Escamilla) und Ari (Carla Diaz) kriselt es heftig, Phillipe (Pol Granch) leistet ein folgenreiches Geständnis und Benjamin (Diego Martin) schmiedet Rachepläne.



"Keine Stigmata mehr. Keine Regeln mehr", heißt es zum ersten Ankündigungs-Teaser, den Netflix am Montag veröffentlicht hat. (cw)