Erste trans Kandidatin bei "Love Island"

Die siebte Staffel der Kuppelshow "Love Island" auf RTL ZWEI steht in den Startlöchern – mit der 22-jährigen Einzelhandelskauffrau Jessica ist erstmals eine trans Frau dabei.



Ihren Transhintergrund hat die junge Triererin selbst öffentlich gemacht. "Ich bin Transgender, und das gab es noch nie in der Geschichte von 'Love Island', stellt sich Jessica auf der RTL-ZWEI-Homepage vor. "Es ist einfach wichtig für mich zu zeigen: Hey, auch ich als trans Frau kann in einer Dating- beziehungsweise Reality-Show einen Mann finden."



Ihr Coming-out hatte Jessica mit zwölf Jahren in der Schule, als im Sexualkunde-Unterricht das Thema Transgeschlechtlichkeit angesprochen wurde. "Ich habe mich direkt angesprochen gefühlt und zu Hause im Internet recherchiert", verriet die künftige "Islanderin" der "Bild"-Zeitung. "Meiner Mutter sagte ich dann: ,Mama, ich will ein Mädchen sein'". Bis zu ihrem 18. Lebensjahr habe sie sich drei geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen.



Ihr Traummann sei "auf jeden Fall eher der südländische Typ", wird Jessica auf RTL ZWEI zitiert. "Dunkle Haare, dunkler Bart, dunkle Augen, bisschen größer als ich und dunkle Haut." Sich selbst beschreibt sie so: "Jeder sagt, ich bin lustig und ich bin locker. Also viele sagen mir: Dich erkennt man direkt wieder an deiner fröhlichen und offenen Art."



Den Auftakt zur neuen Staffel von "Love Island" zeigt RTL ZWEI am Montag, den 21. März ab 20.15 Uhr. Die weiteren Folgen laufen dann ab 22. März immer montags bis freitags und sonntags ab 22.15 Uhr. (cw)