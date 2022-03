Ella Schön: Coming-out in der letzten Staffel?

18. März 2022, noch kein Kommentar

Im April wird die "Herzkino"-Reihe um die Freundschaft der Asperger-Autistin "Ella Schön" (Annette Frier) mit der alleinerziehenden Mutter Christina Kieper (Julia Richter) fortgesetzt – dabei kommt es zu einem Kuss zwischen den beiden Frauen, der alles verändert.



Die drei neuen Folgen der letzten Staffel werden ab dem 24. April 2022 jeweils sonntags um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Mit einer Woche Vorlauf sind sie bereits in der ZDF-Mediathek zu sehen. In dieser Woche wurden erste Bilder veröffentlicht.



Für uns besonders interessant ist die zweite neue Episode am 1. Mai. In "Ella Schön: Freischwimmer" wachen Ella und Christina nach einer feucht-fröhlichen Nacht unbekleidet im Bett nebeneinander auf. Filmriss! Mit allen Mitteln und Tricks versuchen sie, ihrem Gedächtnis wieder auf die Sprünge zu helfen.



Derweil läuft die Gerüchteküche im Dorf heiß, weil ein leidenschaftlicher Kuss zwischen Ella und Christina auf dem Höhepunkt einer alkoholreichen Galerieparty bereits im Internet kursiert. Während Christina immer mehr davon überzeugt ist, dass sie in Ella verliebt ist, stürzt die Juristin die emotionale Unordnung in ihrem Zuhause in ein abgrundtiefes Gefühlschaos... (cw/pm)