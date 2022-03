"Hoppy Pride" jetzt im Handel erhältlich

19. März 2022,

Ab sofort kann man sich zu Gunsten des Berliner CSD e.V. und weiteren queeren Initiativen besaufen – über das Design des neuen BrewDog-Biers wurde online abgestimmt.



Mehrere tausend Teilnehmer*innen gaben ihre Stimme einem von vier "Hoppy Pride"-Entwürfen, die bis zum 31. Januar 2022 zur Auswahl standen (queer.de berichtete). Das Rennen machte mit einem deutlichen Vorsprung das Regenbogen-Label, wie BrewDog-CEO Adrian Klie und Patrick Ehrhardt vom Vorstand des Berliner CSD e.V. am Freitag verkündeten.



Das Collab-Bier "Hoppy Pride" ist im BrewDog-Webshop, in allen teilnehmenden Supermärkten sowie ausgewählten Bars in Berlin erhältlich. Online kostet eine Dose 1,99 Euro, ein Sixpack kann für 9,95 Euro bestellt werden. Handelspartner, die Interesse haben mit dem Bier nicht nur zum Pride-Monat, sondern das ganze Jahr über Haltung zu zeigen, können sich mit BrewDog unter in Verbindung setzen.



Die Erlöse aus dem Verkauf des Bieres teilen BrewDog und der CSD-Verein zu gleichen Teilen, 25 Prozent kommen der LGBTI-Community zugute. Regelmäßig wird eine Gruppe, ein Verein, ein Kollektiv oder eine Initiative finanziell mit einem gleichen Anteil aus der Gesamtsumme unterstützt. Entsprechende Organisationen können sich dafür direkt beim Berliner CSD e.V. unter bewerben.



Die Berliner CSD-Demonstration zieht am Samstag, den 23. Juli von der Leipziger Straße bis zum Brandenburger Tor (queer.de berichtete). Erwartet werden nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen wieder eine Million Teilnehmende. (cw/pm)